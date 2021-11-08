Kolombiyum ne demek, TDK'ya göre Kolombiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolombiyum ne demek? Kolombiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolombiyum kelimesi. Peki kolombiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolombiyum nedir, kolombiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLOMBİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolombiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolombiyum kelimesi Colombia kökenlidir.

TDK'ya göre kolombiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Niyobyum

