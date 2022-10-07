Kolonya İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kolonya İmal İşçisi görev tanımı nedir, Kolonya İmal İşçisi ne iş yapar, Kolonya İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kolonya İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kolonya İmal İşçisi Tanımı;

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Kolonya İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kolonya İmal İşçisi Maaşları

Kolonya İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Kolonya İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kolonya İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.62

Meslek Adı :

Kolonya İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Muhtelif kimyevi maddeleri karıştırma kazanlarında işleme tabi tutarak kolonya ve losyon imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kolonya İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su, alkol, esans, boya ve diğer maddeleri belirli miktarlarda kazana doldurmak,

b) Kazanın seviyesini ve karışım oranlarını numaratörlerden kontrol etmek,

c) Kazanı çalıştırıp, otomatik karıştırma işlemine nezaret etmek,

d) İmal edilen kolonyayı dinlendirme tanklarına almak,

e) Dinlendirme süresi sonunda mamulü filtrelerden geçirerek tanklarda depolamak,

f) Belirli tip kolonya ve losyon imalatı konusunda ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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