Kolonya koklamak orucu bozar mı Diyanet? | Parfüm, kolonya kokusu orucu bozar mı?

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür. RAMAZAN AYI DUASI DİYANET ٰم ِن ال َّر ِح هّٰللاِ ال َّر ْح ْسِم ب يِم ِ ِ ِلِله َح ْمدُ ْ اَل ٰ َو َعلَى ا َوال َّسََلُم َعلَى َر ُسوِلنَا ُم َح َّمٍد ِمي َن َوال َّصََلةُ عَالَ ْ َر ِب ال ْج َمِعي َن. َ ِ ِه أ َو َص ْحب ِل ِه ْستَ ْغِف ُر هللاَ أ ْستَ ْغِف ُر َ َ ْي ِه. أ لَ ِ تُو ُب إ َ َوأ َم و ُّ لقَي ْ َح َّي ا ل ْ ََّل ُهَو ا ِ لهَ إ ٰ ِ ِذي ََل إ َّ َم ال ل َكِري ْ َم ا لعَ ِظي ْ ْستَ ْغِف ُر هللاَ ا َ هللاَ أ Ya İlahi! Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle! Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azabdan kurtuluş olan Ramazan-ı şerifi her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza ve affımıza vesile eyle Allah’ım! Ya Rab! İslâm’a ve Müslümanlara yardım eyle! Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma! Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Allah’ım! Ya İlahi! Sen alemlerin Rabbisin, her zorluğu gideren Sensin. Bütün hayırlar sendendir. Ya Rab! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle! Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah’ım! Ya İlahi! Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle! َ ْكبَ ُر َ ْكبَ ُر اَهللُ أ ََّل اَهللُ أ ِ هَ إ ٰ ل ِ َ ْكَب ُر ََل إ َوهللاُ أ َح ْمدُ ل ْ َ ْكبَ ُر َوِهلِلِ ا هللاُ اَهللُ أ اَ ُهَّم َص لِ َعلَ ه ِدنَا ُم َح لل َّمٍد ْم ِ َو َسِل ِ ِه َو َص ْحب اِل ِه ٰ ِ ى َو َعلَى ِ م َْلُ ِ ى ا ِب ى َسي النَّ ُمْر َسِلي َن ْ َو َسََلٌم َعلَى ال ْ ِ َر ِب ال ِلِله َح ْمدُ ْ َو ن ال ِمي عَ .َ فَاتِ َحة الَ ْ اَل . Not: Tekbir ve salat-ü ümmiyye makam üzere üç defa okunacaktır. Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü