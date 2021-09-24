Kolonyal Şapka ne demek, TDK'ya göre Kolonyal Şapka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolonyal şapka ne demek? Kolonyal şapka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolonyal şapka kelimesi. Peki kolonyal şapka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolonyal şapka nedir, kolonyal şapka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kolonyal şapka kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kolonyal şapka kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KOLONYAL ŞAPKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolonyal şapka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kolonyal şapka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcağı geçirmeyen, içi mantarlı bir şapka türü



KOLONYAL ŞAPKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kolonyal şapkaların altına kalın paltolarımızı giydik.

