Mikrofiş ne demek, TDK'ya göre Mikrofiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Altay - Beşiktaş maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki24 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 59 milyon 271 bin TL'lik destek ödemesi!Elektrik-Elektronik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik-Elektronik Mühendisi Maaşları, ve İş İlanlarıNC/CNC Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 NC/CNC Tezgah Operatörü Maaşları, ve İş İlanlarıGüvenlik Görevlisi (Silahsız) Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi Maaşları, ve İş İlanlarıKolonyal Şapka ne demek, TDK'ya göre Kolonyal Şapka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yazılım Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım Mühendisi Maaşları, ve İş İlanlarıAdıyaman'da korkunç olay! Henüz yeni doğmuş bebeği mezarlıkta ölüme bıraktılar!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kolonyal Şapka ne demek, TDK'ya göre Kolonyal Şapka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kolonyal Şapka ne demek, TDK'ya göre Kolonyal Şapka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kolonyal Şapka kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kolonyal Şapka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kolonyal Şapka nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kolonyal Şapka kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kolonyal Şapka ne demek, TDK'ya göre Kolonyal Şapka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolonyal şapka ne demek? Kolonyal şapka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolonyal şapka kelimesi. Peki kolonyal şapka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolonyal şapka nedir, kolonyal şapka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kolonyal şapka kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kolonyal şapka kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KOLONYAL ŞAPKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolonyal şapka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kolonyal şapka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcağı geçirmeyen, içi mantarlı bir şapka türü

KOLONYAL ŞAPKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kolonyal şapkaların altına kalın paltolarımızı giydik.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT