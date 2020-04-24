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Koltuk yangını paniğe yol açtı

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Koltuk yangını paniğe yol açtı

Samsun'da meydana gelen araba koltuğu yangını çevrede paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pasta imalathanesinin önündeki araba koltuğu bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangından dolayı çevrede küçük çaplı zarar oluştu.

Kaynak: İHA




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