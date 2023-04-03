Koly Soumare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koly Soumare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koly Soumare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koly Soumare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koly Soumare 22 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koly Soumare Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koly Soumare, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Koly Soumare'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Koly Soumare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koly Soumare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koly Soumare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koly Soumare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Entente SSG

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B

Koly Soumare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koly Soumare şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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