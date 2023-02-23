Kolyo Stanev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kolyo Stanev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kolyo Stanev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kolyo Stanev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kolyo Stanev 10 Ekim 2001 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кольо Станиславов Станев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kolyo Stanev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Kolyo Stanev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kolyo Stanev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kolyo Stanev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kolyo Stanev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kolyo Stanev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kolyo Stanev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Etar

Kolyo Stanev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kolyo Stanev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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