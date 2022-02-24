Kolyoz ne demek, TDK'ya göre Kolyoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolyoz ne demek? Kolyoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolyoz kelimesi. Peki kolyoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolyoz nedir, kolyoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLYOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolyoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolyoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kolyoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uskumrugillerden, uzunluğu 30-35 santimetre olan, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan bir tür balık (Scomber colias)

