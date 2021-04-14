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  3. KOM ekiplerinden baskın! Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

KOM ekiplerinden baskın! Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri alınan ihbar üzerine harekete geçti. Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

KOM ekiplerinden baskın! Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesinde bir adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait fişekler, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Ç.K. isimli şahıs hakkında Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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