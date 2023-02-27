Koma Osato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koma Osato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koma Osato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koma Osato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koma Osato 11 Temmuz 2004 tarihinde ---, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大里 皇馬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koma Osato Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Koma Osato'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Koma Osato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koma Osato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koma Osato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koma Osato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu

Koma Osato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koma Osato şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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