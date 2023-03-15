Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?

Şirketler ne yazık ki elde olmayan belirli sebeplerden dolayı kapatılmaktadır. Şirketin maliyeti artınca ihtiyaçlar karşılanmaması halinde şirketin kapatılması bir seçenek olarak değerlendirilir. Bu kapsamda merak edilen en önemli seçeneklerden birisi de Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?

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Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?

Bir şirket kurmak için en önemli önceliklerden birisi de ticareti yapılacak ürüne göre şirket türü belirlemektir. Şirket türünü belirleyip bir süre işi yürütüp ticaretini gerçekleştirdikten sonra belli başlı sebeplerden dolayı şirketinizi kapatmak istediğiniz takdirde Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar? sorularına yanıt aramaktasınız. İşte Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar? sorularını sizler için araştırdık.

Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?

KOMANDİT ŞİRKET NASIL KAPATILIR 2023?

Şirketin sona ermesine ilişkin tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği. Tasfiye memurlarının imza örneği/imza beyanı (1 adet asıl)

Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge.

Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge.

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra kayıt silmede aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin ortaklar kurulu kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanı. Son bilanço.

Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?

KOMANDİT ŞİRKET KAPATMA ÜCRETİ NE KADAR?

Kolektif bir şirketiniz varsa ve kapatmak istiyorsanız bu kapsamda kapatma ücreti 375,10 TL'den başlayan bir fiyatla ve ek ücretlerle şirketinizi kapatabilirsiniz.

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