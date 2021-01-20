Komandolar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özel olarak eğitilirler. Karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde savaşabilmeleri amacıyla eğitilirler ve hem hava kuvvetleri hem deniz kuvvetleri hem kara kuvvetleri bünyesinde görev alırlar. Peki; Komando maaşı ne kadar 2022? Komandolar ne kadar maaş alır? Sat komandosu maaşı 2022 ne kadar?

KOMANDOLAR NE KADAR MAAŞ ALIR?

2022 yılı verilerine göre Komando birliklerinde sözleşmeliler 3 bin 270 TL maaş alıyor. 7 yıllık hizmet sonunda TSK’dan ayrılırken de 66 bin 723 TL ikramiyeye hak kazanıyorlar. 2022 yılında komando maaşıyla ilgili bir veri bulunmuyor.

SAT KOMANDOSU MAAŞI NE KADAR?

SAT komandosu olabilmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay veya subay olmanız gerekir. Gönüllülük esasına göre bu birime personel alınır. Aday personelin sabrı, fiziksel ve ruhsal sınırları zorlanır. Aylarca eğitim alırlar. Tüm süreci başarıyla tamamlayanlar göreve atanır. Personelin deneyimi, hizmet yılı, derece ve kıdemi, rütbesi, aile durumu, görev tazminatı gibi unsurlara bağlı olarak aldığı maaş değişebilir.

Tercihiniyap.net'in haberine göre, SAT komandosu maaşları 2020 en düşük 6 bin TL seviyesindedir. 2022 yılında bu ücret 6 bin 500 TL civarındadır. Ancak bu net maaştır. Ek tazminatlar, görev tazminatı, ek ödemeler, çalıştığı bölge, operasyona bağlı olarak ödenen ücretler gibi unsurlarla maaşları ikiye katlanabilir. Operasyonda, görevde olan SAT komandosu maaşı 2020 10-15 bin TL civarındadır. Personeller yurt dışı görevlerinde ek ücretler de alabilir.

2022 yılında ise SAT komandolarının ne kadar maaş aldıklarıyla ilgili internette resmi bir bilgi bulunmuyor.

SÖZLEŞMELİ ER NE KADAR MAAŞ ALIR?

2022 yılı verilerine göre sınır birliklerinde görevli sözleşmeli erlere operasyon tazminatıyla birlikte 3 bin 164 TL maaş ödeniyor. Maaş komando birliklerinde 3 bin 270 TL'ye kadar çıkıyor. 7 yılın sonunda ödenen ikramiye ise 66 bin 723 TL. 2022 sözleşmeli er maaşları bilinmiyor.

UZMAN ÇAVUŞ (UZMAN ERBAŞ) MAAŞLARI

Uzman çavuş olabilmek için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Ön lisans ve lisans mezunu uzman çavuşlarda lise mezunu uzman çavuşlara kıyasla daha fazla maaş almaktadır.

Uzman çavuş maaşlarına etki eden farklılıklardan bir diğeri ise uzman çavuşların tabi olduğu sınıflardır. Uzman çavuşlar kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılırlar. Örneğin komando, asayiş, özel harekat, trafik gibi çeşitli birimler içerisinde uzman çavuşlar görevlerine ifa ediyor. Bu birimler arasında da ciddi ölçüde görev tazminatı ve diğer etkenler farklılık gösterebiliyor. Örneğin özel harekat olarak görev yapan uzman çavuş, asayiş timinde çalışan uzman çavuştan daha fazla maaş alır.

Uzman çavuş maaşları 2022 yılında çeşitli farklılıklar gösteriyor. Maaşa etki eden farklılıklara bağlı olarak uzman çavuşların maaşları değişiklik gösteriyor. Görevine yeni başlayan uzman çavuş maaşı 4452 lira ile 4791 lira arasında değişiyor.

2022 yılı rakamları ise henüz bilinmiyor.

DOĞUDA JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI NE KADAR?

Doğuda görev yapan jandarma uzman çavuş maaşı 2022 yılında 6 bin lira ile 7300 lira arasında değişiklik gösteriyordu. Doğu batı ayrımının dışında aynı zamanda Kıbrıs’ta görev yapan uzman çavuşlara da ekstradan ada tazminatı veriliyordu. Birçok meslek grubunda görüldüğü üzere uzman çavuşlarda da evlilik ve çocuk durumuna göre maaşlarda farklılık görülebilmekteydi. Evli olan uzman çavuşlar bekan olan uzman çavuşlara kıyasla daha fazla maaş alırlar. Yine aynı şekilde evli ve 2 çocuklu uzman çavuşta evli ve çocuksuz uzman çavuşlara göre daha fazla maaş alırlar. Uzman çavuş maaşları arasında büyük farklılıklar olduğundan ötürü net bir rakam vermek mümkün olmuyor.