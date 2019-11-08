’Komando Ocağı’ Eğirdir’den Mehmetçik’e 1 tır dolusu elma desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere, Türkiye'deki sayılı komando eğitim bölgelerinden olan Eğirdir'den gönül desteği verildi. İlçedeki kasaba ve köyler ile özel firmalar tarafından verilen destek ile toplanan 26 ton Eğirdir elmasını taşıyan tır, Şanlıurfa'daki Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.

Türkiye'deki her 4 elmadan birinin yetiştiği Isparta'dan, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin organizesi ile Eğirdir köylerinden sağlanan bin 917 kasa içerisindeki 26 ton elma, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve belediye şirket müdürlerinden Ömer Yılmaz eşliğinde Şanlıurfa, Ceylanpınar ve Akçakale'de bulunan Mehmetçiklere gönderilirken uğurlama töreni düzenlendi.

İlçe otogarından uğurlanan tır için düzenlenen törene Eğirdir Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğirdir'e bağlı, Ağılköy, Akdoğan, Balkırı, Beydere, Çay, Eyüpler, Kırıntı, Mahmatlar, Sevinçbey, Sorkuncak, Tepeli ve Yukarı Gökdere köylerinin yanı sıra, özel şirketler de elma ve kasa teminine destek verdiler.

Çelik: "Biz de Eğirdir olarak, vatandaşlarımızla birlikte onların yanında olmak istedik"

Törende bir konuşma yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, "Öncelikle, Barış Pınarı Harekatı'na destekleriniz ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Mehmetçiklerimiz Suriye sınırında canla başla çalışıyorlar. Biz de Eğirdir olarak, vatandaşlarımızla birlikte onların yanında olmak istedik. Belediyemizin ve muhtarlarımızın öncülüğünde bir çalışma gerçekleşti. Eğirdirli vatandaşlarımıza, Belediyemize, muhtarlarımıza, duyarlı olan bütün vatandaşlarımıza ve elmanın taşınmasında emek veren kooperatifimize de çok teşekkür ediyorum gayretleri için. Yolları açık olsun. Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gök: "Eğirdirli hemşehrilerimiz gerçekten ciddi destek sağladı"

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise "Ülkemizin bekası için Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin sınır ötesinde yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na Eğirdirli hemşehrilerimiz gerçekten ciddi destek sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin sınır ötesinde yapmış olduğu harekatında yanında olduğumuzu, gönüllerimizin bir olduğunu belirtmek açısından böyle bir faaliyette bulunduk. Allah yıllarını açık etsin inşallah. Allah, askerlerimizin tırnağına taş kondurmasın. Onlar bizim için çok önemli. Bu duyarlı davranışınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun" diye konuştu.

Elma tırı dualarla uğurlandı

Tören, konuşmalarında ardından Eğirdir İlçe Müftüsü Mustafa Türköz'ün, Mehmetçikler için dua etmesiyle devam etti. Yapılan dua sonrasında 26 tonluk Eğirdir elmalarını taşıyan tır, Şanlıurfa'ya gitmek üzere uğurlandı.

Kaynak: İHA