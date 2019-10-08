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Komando sevkiyatı sürüyor

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine geçişleri gece boyu devam etti.

Komando sevkiyatı sürüyor

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine geçişleri gece boyu devam etti.

Akşam saatlerinden itibaren Kilis'te askeri hareketlilik yaşandı. Hatay istikametinden gelen toplam 110 araçlık askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.

Komando sevkiyatı sürüyor

Komando sevkiyatı sürüyor

Kaynak: İHA

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