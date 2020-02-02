Komandolar eksi 10 derece 5 dakikanın altında çadır kuruyor

Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken, sahada ilk günden itibaren görev yapan jandarma komandolar depremzedeler için çadırları gece eksi 10 derecede 5 dakikanın altında bir sürede kurdu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında AFAD, Kızılay, polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını ilk andan itibaren sürdürüyor. Depremzedelere yardımcı olan jandarma komandolar, bazı bölgelerde de onların çadırlarını kuruyor. Gece eksi 10 derecede bile çalışma yapan jandarma, 5 dakikanın altında çadır kurarak zamana meydan okuyor. Özellikle köy ve kırsal kesimde vatandaşlara ulaşan jandarma ekiplerine çevre illerde görev yapan diğer birliklerden gelen timler de destek veriyor.

Kaynak: İHA