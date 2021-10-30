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  3. Komandolar hainlere fırsat vermiyor! Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Komandolar hainlere fırsat vermiyor! Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Komandolar hainlere fırsat vermiyor! Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Terörle mücadelede teröristlerin hain emellerine izin vermeyen komandolar operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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