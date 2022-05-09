Komandolar iş başında! 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün saldırılarına izin vermeyen komandolar, teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürürken bu konuda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!" denilerek şu ifade kullanıldı:

"Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. "

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!



Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/kKU9mzQyoX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022

Son dakika | MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı! bugüne kadar 63 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Teröristlerce yapılan füze saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır Şehit oldu! 24 Terörist etkisiz hale getirildi!

MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi