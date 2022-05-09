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Komandolar iş başında! 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Komandolar iş başında! 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün saldırılarına izin vermeyen komandolar, teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürürken bu konuda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!" denilerek şu ifade kullanıldı:

"Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. "

 

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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