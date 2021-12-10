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Komar ne demek, TDK'ya göre Komar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Komar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Komar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Komar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Komar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Komar ne demek, TDK'ya göre Komar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komar ne demek? Komar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komar kelimesi. Peki komar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komar nedir, komar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOMAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre komar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuzey Anadolu dağlarında yetişen, 3-5 metre boyunda, kışın yapraklarını dökmeyen, iri ve mor çiçekleri olan bir ağaç (Hododendron ponticum)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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