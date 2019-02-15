"Kombi bakım ve kullanımında doğru bilinen yanlışlar çok fazla"

İSTANBUL (AA) - Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, kombi bakımı ve kullanımında doğru bilinen yanlışların çok fazla olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkır, kaliteli ve tasarruflu ısınma için ilk adımda kullanıcıların yoğuşmalı kombiyi tercih etmeleri gerektiğini kaydetti.

Başkır, "Alınması gereken ilk önlemlerden biri de kombiyi sabit ısıda tutmak ve düzenli bakımını yaptırmak." ifadelerini kullandı.

Kabarık doğal gaz faturalarını önlemek için kombi seçiminin çok önemli olduğunu belirten Başkır, "Kombi seçiminde teknik servis ve yedek parçalarının kolaylıkla bulunabilmesi gerekiyor. Burada kullanıcılar ucuz fiyatlı kombi seçenekleri yerine kullandıkça ucuza gelecek kombileri seçmeli. Bu noktada kombide aranması gereken özellik enerji veriminin yüksek olması." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru kombi seçiminden sonra diğer bir adımın kombi bakımı olduğunu belirten Başkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kombi ve tesisatının uzun ömürlü olması için yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından bakımları yapılmalı. Aksi halde kombi ve tesisatının verimi düşer ve kullanım ömrü kısalır. Enerji verimi düşen kombi ise daha fazla doğal gaz harcayarak daha az ısıtma sağlar. Doğal gaz tasarrufunda doğru bilinen en büyük yanlış ise kombiyi kapatıp açarak kullanmak. Burada kombiyi kapatıp açmak yerine sabit bir ısıda sürekli açık tutmak önemli.

Evde bulunmadığınız zamanlarda kombiyi odaların sıcaklığı minimum 15-16 santigrat dereceye gelecek şekilde çalıştırırsanız hem tasarruf hem de daha konforlu bir ortam sağlamış olursunuz. Bu sıcaklıkları evde geçireceğiniz vakitlere göre programlanabilen bir oda termostatı kullanımıyla rahatlıkla ayarlayabilir ve tasarrufa katkıda bulunabilirsiniz."

Isı yalıtımı, kombi seçimi ve kombi bakımı gibi önlemlerle doğal gaz faturalarında yüzde 30 oranında bir tasarruf sağlanabileceğini belirten Başkır, şunları kaydetti:

"Duvarlar yalıtımlı olmalıdır. Dış cephe yalıtım imkanı yoksa, radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları koymak önemli derecede tasarruf sağlar. Pencerelerde çift cam kullanılmalıdır, pencere kenarlarında ise plastik sünger malzemeler ile dışardan soğuk hava girişi engellenmelidir. Radyatörlerin üstünü kapatacak eşya, mermer, uzun perdeler, kıyafet vb. parçalar konulmamalıdır. Radyatörlerin üstünün ya da önünün kapatılmaması için uzun perdeler kullanılmamalıdır.

Oturma odaları için 22 derece, yatak odaları için ise 20 derece sıcaklık önerilir. Bu sıcaklıkların oda termostatları ile 1 derece düşürülmesi ise toplam yakıt kullanımında yüzde 10 tasarruf sağlamanıza yardımcı olur. Güneş gören pencerelerin perdelerini açarak ısıdan daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın. Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın. Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın. Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun. Evde bulunmadığınız dönemlerde radyatörünüzün vanasını kısın."

Kaynak: AA