Kombine satışlarına yoğun ilgi

İstikbal Mobilya Kayserispor, taraftarı yeni sezon öncesi kombinelere büyük ilgi gösteriyor.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun başlamasına sayı günler kala İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı kombine satışlarında kısa zaman içerisinde 10 bin kombine satışı gerçekleştirdi. 1 Eylül'e kadar devam edecek olan kombine satışlarında 15 bin hedefleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Passolig gişelerinde uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, " 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi satışa çıkardığımız kombine biletlerimize taraftarlarımız büyük ilgi gösterdi. Bugün itibariyle 10.000 kombineyi aşan satışlarımız KBN Passolig satış noktamız ve Kayseri Forum AVM'de bulunan Lisanlı ürün satış mağazamızda devam etmektedir.

Maç günleri kombine bilet satışı olmaması sebebiyle taraftarlarımızın lig başlamadan önceki satış için 3 gün içinde, en geç Cuma gününe kadar kombine biletlerini almaları gerekmektedir.

Genel kombine bilet satışlarımız 1 Eylül'e kadar sürecektir. Bu sebeple gösterdikleri ilgiden dolayı büyük taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: İHA