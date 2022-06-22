Komedi filmi gibi olay! Evine baskına gelen polisleri, polise şikayet etmekle tehdit etti!

Adana'da, emniyet görevlilerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatmış olduğu operasyon kapsamında, evinde uyuşturucu barındırdığı iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerden birinin evine giden ekipler, ilginç bir olay yaşadı. Evine baskın yapılan kişinin eşi, polisleri içeri almayıp, polise şikayet etmekle tehdit etti.

"SİZİN POLİS OLDUĞUNUZU NEREDEN BİLEYİM?"

Operasyonla birlikte, şüphelinin Savaş T.'nin eşi, kapıyı çalan polislere “Sizin polis olduğunuzu nerden bileyim, belki teröristsiniz, durun şimdi polisi arayacağım sizi şikayet edeceğim” diyerek kapıyı açmayan eş, herkesi şaşkına uğrattı.

Ekipler, Hint keneviri kokusu aldıkları şahsın evine, balkon kapısını levye ile açarak girdi. Arama başlatılan evde, çatıda bulunan kümesteki saksılardan 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü tespit etti. Detaylı aramada, saksılardan sökülen kenevirlerin, evin çevresinde olduğunu tespit eden ekipler aynı zamanda evde dövüşlerde kullanılmak üzere yetiştirilen horoz olduğunu da tespit etti.

Eş zamanlı operasyon sonrası 15 şüpheli göz altına alınarak emniyete sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli ise kaçtı. Kaçan şüphelileri arama çalışmaları hala devam ediyor.