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  3. Komedyen Emre Can Çalışkan'dan kendisini eleştiren Melih Gökçek'e: "Will Smith'in tokat atmasını tercih ederim"

Komedyen Emre Can Çalışkan'dan kendisini eleştiren Melih Gökçek'e: "Will Smith'in tokat atmasını tercih ederim"

Stand-up gösterisi esnasında yaptığı Atatürklü şakalar sebebiyle Melih Gökçek'ten eleştiri alan komedyen Emre Can Çalışkan, "Will Smith’in canlı yayında bana tokat atmasını tercih ederdim." ifadelerine yer verdi.

Komedyen Emre Can Çalışkan'dan kendisini eleştiren Melih Gökçek'e: "Will Smith'in tokat atmasını tercih ederim"

Yeni dönemin en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Komedyen Emre Can Çalışkan, bir stand-up gösterisinde yaptığı Mustafa Kemal Atatürk şakalarıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Her şeyin Atatürklü olmasını alaya alan Çalışkan "Halı, kılıç, kalemler Atatürklü. Tamam ağabey biz de Atatürkçüyüz ama çok abarttılar. Bir ara pusula vardı, açıyordun hep Akdeniz gösteriyordu" şeklinde espri yapınca, Melih Gökçek'in radarına yakalanmıştı.

Komedyen Emre Can Çalışkan'dan kendisini eleştiren Melih Gökçek'e: Will Smith'in tokat atmasını tercih ederim

"SMITH'DEN TOKAT YEMEYİ TERCİH EDERDİM"

Emre Can Çalışkan'ın Atatürk esprilerini komik bulmayan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bu yorumu artık karşı mahalle yapıyor… Bizim mahalleden biri yapsa inan olsun asarlar… hadi yorumu açık tutuyorum… Yorum yapın Atatürkçüler… Bu adama ne diyeceksiniz merak ediyorum…" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Komedyen Emre Can Çalışkan'dan kendisini eleştiren Melih Gökçek'e: Will Smith'in tokat atmasını tercih ederim

Gökçek'in tepkisinin hemen ardından Çalışkan'dan yanıt geldi. "Will Smith’in canlı yayında bana tokat atmasını tercih ederdim." ifadelerini kullanarak Gökçek'in paylaşımını alıntılayan Çalışkan, kendisine yapılan eleştiriyi tiye aldı.

Komedyen Emre Can Çalışkan'dan kendisini eleştiren Melih Gökçek'e: Will Smith'in tokat atmasını tercih ederim

Bölge Gündem Editör Ekibi
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