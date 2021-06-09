Bu yıl babanıza diğer yılları aksine duygu dolu değil de komik, gülümseten Babalar Günü mesajları atmaya ne dersiniz? Babalar Günü'nün yaklaşmasıyla Babalar Günü'ne özel mesajlar araştırılıyor. Babaları için hediyeler hazırlayanlar da üzerine komik notlar bırakacağı mesajları arıyor. İşte Komik, güldüren Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel Babalar Günü sözleri 2022...

KOMİK, GÜLDÜREN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022 | EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ 2022

DNA’nı bana aktardığın için teşekkür ederim babacığım. İkimiz de harikayız. Babalar Günün kutlu olsun.

Babacığım, bu seneki Babalar Günü hediyen, bir sene daha düğün parası hazırlamak zorunda olmaman.

Baba; Demir adam kadar zeki, Hulk kadar güçlü, Süpermen kadar hızlı ve Batman kadar cesursun. Sen benim sen sevdiğim süper kahramansın.

Prens olmam için prensese ihtiyacım yok benim BABAM zaten KRAL. Babalar günün kutlu olsun.

Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!

Kalemizin kralı, Babalar Günün kutlu olsun!

Baba, bana bildiğim her şeyi sen öğrettin. Pek bir şey bildiğim söylenemez ama olsun Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun babacığım. Seni hiçbir şeye değişmem. Tabii henüz bir şey teklif eden olmadı...

Bu Babalar Günü, baba olmadan önceki günlerin kadar mutlu olsun.

Kardeşimle kavga ederken hep beni desteklediğin için teşekkür ederim baba. Babalar Günün kutlu olsun!

Tüm komik babaların babalar günü kutlu olsun… Diğerleri anlamaz zaten…

Playstation ve televizyon almak adına çok çalıştığın için çok teşekkürler babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun baba! En meşru çocuğundan sevgiler...

Büyümüş olabilirim ama bu harçlığa hayır diyeceğim anlamına gelmiyor. Babalar Günün kutlu olsun babacığım.

Babalar günün kutlu olsun baba, senin gibisi yok. Özellikle de annemin “hayır” dediklerine senin “evet” dediğin zamanlarda...

Ben büyüdükçe sen daha akıllanıyorsun. Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım, benim için hep bir baba gibi oldun. Babalar günün kutlu ve mutlu olsun.

Babalar Gününde keşke yanında olabilseydim babacım ama bir de işin iyi tarafından bak. En azından başını dinleyebilirsin.

Baba, sana söz veriyorum; bir gün sana, benim seni uğraştırdığım kadar beni uğraştıracak torunlar vereceğim. Babalar günün kutlu olsun.

Annemin akrabalarının ne dediği önemli değil, en iyi baba sensin.

BABALAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI 2021