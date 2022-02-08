Komik Sevgililer Günü mesajları | Komik 14 Şubat Sevgililer günü mesajları resimli

Sevgililer Günü denince ilk olarak akla sevgiliye alınacak hediyeler ve gönderilecek güzel mesajlar gelir. Bu mesajlar genel olarak duygusal içerikli olur. Ancak zaman zaman sevgili komik sevgililer günü mesajları da gönderilmektedir. Haberimizde Komik 14 Şubat Sevgililer günü mesajları ve resimli mesajlara yer veriyoruz...

KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

Bu 14 Şubat’ta da sapız çok şükür.

Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.

Benim canıma tak etti sen de tık yok.

Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

Panik yapmayın hepimiz sevdik ama geçecek.

Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.

Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

14 Şubat gelir neyime! Sevgililer günü çokta şeyime.

Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü kutlu olsun.

Gökten sevgili yapsa 14 Şubat’ın hatırına benimki dala takılır.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.

Eğer sana mesaj atmıyorsa sinirlenme. Pozitif düşün, belki de ölmüştür.

14 Şubat’ta ne yapıyorduk lan? Kurban mı kesiyorduk, şeker mi dağıtıyorduk?

Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

Yaklaşan 14 Şubat ile birlikte Türk erkeği için yılın en sıkıntılı dönemi başlamış oldu.

Duydun mu sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

Sevenim yok, mesaj atanım yok, gizli hayranım yok, azcık hoşlanan bile yok. Ot gibi yaşıyorum.

14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.

Yine mi yalnızsınız? 14 Şubat’ta sevgiliniz olmadan mı giriyorsunuz? Çare, çare mare yok! Hadi dağılın.

Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

14 Şubat’ta çalışabilecek günübirlikçi sevgili aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis.

Karar verdim, 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.

Sevgililer günü yaklaşıyormuş. Millette bir telaş, bir heyecan. Yalnızlığın en büyük avantajı bu işte. Kafan rahat.

Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü Hafta içi olması sebebiyle 30 Şubat’a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.

14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart’a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.

14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. En iyi kalkıp çay koyum.

14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun, bekarlar günü de istiyoruz, atalarımız boşuna dememiş bekarlık sultanlıktır diye.

14 Şubat’ta el ele tutuşan sevgilileri zabıtaların toplayacağını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü kıskançlıktan ben uydurdum.

14 şubat geçti ama ben hala ondan sevgililer günü kutlu olsun mesajı bekliyorum herhalde biraz daha beklesem evde kalırım.