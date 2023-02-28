Komilzhon Tozhidinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Komilzhon Tozhidinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Komilzhon Tozhidinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Komilzhon Tozhidinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Komilzhon Tozhidinov 19 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Комилжон Тожидинов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Komilzhon Tozhidinov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Komilzhon Tozhidinov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Komilzhon Tozhidinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Komilzhon Tozhidinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Komilzhon Tozhidinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Komilzhon Tozhidinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Navbahor

Komilzhon Tozhidinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Komilzhon Tozhidinov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.