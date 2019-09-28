Komisyon üyeleri Kula’yı gezdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden oluşan Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri Manisa'nın eşi benzeri olmayan turistik ve tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor. Komisyon üyeleri, Kula'da Manisa'ya yerli ve yabancı turist çekmek adına yerinde istişarelerde bulundu.

Manisa'ya yerli ve yabancı turist getirebilmek için kurulan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İdari Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun, Büyükşehir Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi personellerinden oluşan komisyon Kula ilçesine giderek tarihi ve turistik yerleri inceledi ve istişarelerde bulundu. Komisyona, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz de eşlik etti. Komisyon, Kula- Salihli Jeoparkı'nı, Tarihi Kula Evleri'ni, Kula Peribacalarını, bazalt sütunlarını ve çeşitli tarihi cami ve kiliseleri gezdi.

Çalıştay yapılması planlanıyor

Toplanan komisyonda, gerekli görülen tarihi yapıların tekrardan restore edilip hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Böylece, yerli ve yabancı turistler Manisa'ya daha fazla getirebilecek ve Manisa tarihi ve turistik açıdan da cazibe merkezi haline gelecek. Komisyonun gezerek ön çalışma yaptığı programda Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi birlikte çalışarak Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başında çalıştay yapılması planlanıyor. Çalıştay sonunda, seyahat acenteleri çağrılacak ve Manisa'da iki gün boyunca konuk edilerek Manisa'nın tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Bu görülecek ve gezilecek yerlerin haritası çıkarılarak, kitapçık hazırlanacak.

Kaynak: İHA