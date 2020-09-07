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Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kentinde, 2001 yılında başlayan ve 2009 yılında ara verilen kazı çalışmalarına, 11 yıl aradan sonra bugün tekrardan başlandı.

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra, kazı çalışmalarına tekrardan başlanıldı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kentinde, 2001 yılında başlayan ve 2009 yılında ara verilen kazı çalışmalarına, 11 yıl aradan sonra bugün tekrardan başlandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 11 yıl ara verilen kazılara tekrar başlanıldığını belirterek, "Günümüze kadar bir çok mezar odası, 42 basamaklı sarnıç ve işlik alanların temizliği yapılmıştır, şimdi ise mozaikli alana doğru ziyaretçilerin gezebileceği güzergahların kazısının yapılması planlanacaktadır. Kazı çalışmalarına İl Özel İdaresi olarak destek sağlanacaktır. Yeterli ödenek bulunmaması durumunda Turizm Bakanlığından biz gerekli desteği İl Özel İdaresinden de temin edeceğiz" dedi.

Kommagene Krallığı'nın büyük kentlerinden Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı 



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