Komnen Andric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Komnen Andric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Komnen Andric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Komnen Andric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Komnen Andric 1 Temmuz 1995 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Комнен Андрић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Komnen Andric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Komnen Andric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Komnen Andric'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Komnen Andric Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Komnen Andric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Komnen Andric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Komnen Andric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Radnicki 1923

1 Eylül 2014 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses

9 Şubat 2017 yılında Zalgiris

30 Haziran 2017 yılında Belenenses

5 Eylül 2017 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2018 yılında Belenenses

1 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

25 Ocak 2019 yılında Dinamo Zagreb

10 Şubat 2020 yılında Inter Zapresic

5 Ağu 2020 yılında Dinamo Zagreb

16 Ekim 2020 yılında Ufa

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

15 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Komnen Andric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Komnen Andric şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.