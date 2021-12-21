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Komodor ne demek, TDK'ya göre Komodor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Komodor kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Komodor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Komodor nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Komodor kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Komodor ne demek, TDK'ya göre Komodor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komodor ne demek? Komodor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komodor kelimesi. Peki komodor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komodor nedir, komodor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOMODOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komodor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Komodor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre komodor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amiral yetkisiyle görevli deniz subayı
- Bir kuruluşa bağlı yolcu gemilerinin en eski kaptanı

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