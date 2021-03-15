Komorlar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Komorlar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Komorlar ya da resmî adıyla Komorlar Birliği, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde, Mozambik Kanalı'nın kuzey bitim noktasında, Mozambik'in açıklarında, Hint Okyanusu'nun batı, Madagaskar'ın ise kuzeybatısında yer alan bir ülkedir.

Komorlar'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Komorlar, 724300 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 166. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000093 olduğu görülmektedir.

Komorlar'ın Müslüman Nüfus sayısı 664000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 98,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Komorlar'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Komorlar'ın yüz ölçümü 1652 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Komorlar'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 1862 km²

Komorlar'ın Haritadaki Yeri / Konumu