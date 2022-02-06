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Komplike ne demek, TDK'ya göre Komplike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Komplike kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Komplike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Komplike nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Komplike kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Komplike ne demek, TDK'ya göre Komplike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komplike ne demek? Komplike TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komplike kelimesi. Peki komplike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komplike nedir, komplike kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KOMPLİKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komplike kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Komplike kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre komplike kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karmaşık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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