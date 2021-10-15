Olimpia Milano 75 - 71 Anadolu Efes EuroLeague maç sonucuMetroda kitap okuduğu için aşağılanmıştı! Ali Uçar, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştıKim Milyoner Olmak İster Ali Uçar kimdir? | Metroda neden aşağılanmıştı? | Ali Uçar kitaplarıKomplo Teorisi ne demek, TDK'ya göre Komplo Teorisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil 24 il için flaş uyarıÇöp konteynerinde patlama! Bazı ev ve iş yerleri hasar gördüAğılamak ne demek, TDK'ya göre Ağılamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Medipol Başakşehir 3 - 2 Beşiktaş | MAÇ SONUCUÇifte standart! CHPli Marmaris Belediyesi’nden basın çalışanlarına büyük saygısızlıkMutçu ne demek, TDK'ya göre Mutçu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Komplo Teorisi ne demek, TDK'ya göre Komplo Teorisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Komplo Teorisi ne demek, TDK'ya göre Komplo Teorisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Komplo Teorisi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Komplo Teorisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Komplo Teorisi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Komplo Teorisi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Komplo Teorisi ne demek, TDK'ya göre Komplo Teorisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komplo teorisi ne demek? Komplo teorisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komplo teorisi kelimesi. Peki komplo teorisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komplo teorisi nedir, komplo teorisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KOMPLO TEORİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komplo teorisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre komplo teorisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimse, kuruluş veya ülkeye karşı gizlice, zarar verici tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tümü

KOMPLO TEORİSİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Komplo teorisi geliştirmeye çalışmıyoruz, zaten bir komplonun içindeyiz.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT