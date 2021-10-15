Komplo Teorisi ne demek, TDK'ya göre Komplo Teorisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Komplo teorisi ne demek? Komplo teorisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi komplo teorisi kelimesi. Peki komplo teorisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre komplo teorisi nedir, komplo teorisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOMPLO TEORİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Komplo teorisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre komplo teorisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimse, kuruluş veya ülkeye karşı gizlice, zarar verici tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tümü



KOMPLO TEORİSİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Komplo teorisi geliştirmeye çalışmıyoruz, zaten bir komplonun içindeyiz.

