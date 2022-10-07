Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) Tanımı;

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Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) Maaşları

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.74

Meslek Adı :

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliğiyle çevreye ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, pultruzyon yöntemini kullanarak elyafın sıvı reçineyle ıslatılarak sıcak kalıp içerisinden çekilmesi prensibiyle kompozit ürün üretme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Hammaddeleri üretime hazırlamak

e) Pultruzyon fitillerini üretime hazırlamak

f) Sürekli elyaf keçelerini ve/veya yüzey tüllerini üretime hazırlamak

g) Reçineyi üretime hazırlamak

h) Kalıp parçalarını ve ön şekillendiricileri kontrol etmek

i) Kalıp parçalarını birleştirmek

j) Kalıbı ve ön şekillendiricileri pultruzyon hattına monte etmek

k) Reçine havuzunu üretime hazırlamak

l) Pultruzyon fitillerini pultruzyon hattından geçirmek

m) Sürekli elyaf keçelerini ve/veya yüzey tüllerini pultruzyon hattından geçirmek

n) Kalıbın sıcaklık ayarlarını yapmak

o) Çekiciyi üretime hazırlamak

p) Kesici kontrollerini yapmak

q) Kalıp soğutma sistemini devreye almak

r) Havuza reçine beslemek

s) Çekme hızını ve çekici çeneleri ayarlamak

t) Kesim ayarını yapmak

u) Hammadde beslemesinin sürekliliğini kontrol etmek

v) Kalıp sıcaklıklarını kontrol etmek

w) Ürün kesimi yapmak

x) Ürünü montaja hazır hale getirmek

y) Makine, ekipman ve teçhizatın bakımını ve temizliğini yapmak

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Güncel Meslek : EVET

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