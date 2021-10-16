Komşu İran, 5,1 şiddetindeki depremle sallandı

Fay hatlarının hareketli olduğu İran'da korkutan bir deprem yaşandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin açıklamasına göre merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zerend ilçesinde yerin 10 kilometre altında saat 15.16'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 16 Ekim 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız