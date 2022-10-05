Komşu İran'da şiddetli deprem! Van ve Hakkari'de de hissedildi: 200'den fazla yaralı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Hoy kenti olarak belirlendi. Saat 03.21'de meydana gelen deprem yerin 7.0 km altında 5.6 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 5.0 km altında 5.8 büyüklüğünde ölçüldü.

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DEPREMİN HASARI BELLİ OLDU

Öte yandan ilk belirlemelere göre depremde 276 kişi yaralandı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 15 Ekim 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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