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‘Komşu’ katliama hazırlanıyor

Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan "tampon" bölgede, bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç uygulayan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı.

‘Komşu’ katliama hazırlanıyor

Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan "tampon" bölgede, bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç uygulayan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı.

‘Komşu’ katliama hazırlanıyor

‘Komşu’ katliama hazırlanıyor

Kaynak: İHA




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