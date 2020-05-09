Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi (2)
Konya'nın Çumra ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat'ı (24) öldüren Mehmet Zengin (54), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, oğlu Mehmet Zengin (18) ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
OĞLU TUTUKLANDI, BABA SERBEST
Konya'nın Çumra ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat'ı (24) öldüren Mehmet Zengin (54), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, oğlu Mehmet Zengin (18) ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
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Kaynak: DHA
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