İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi (2)

Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi (2)

Konya'nın Çumra ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat'ı (24) öldüren Mehmet Zengin (54), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, oğlu Mehmet Zengin (18) ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi (2)

OĞLU TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Konya'nın Çumra ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat'ı (24) öldüren Mehmet Zengin (54), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, oğlu Mehmet Zengin (18) ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT