LGS sınavı bu yıl 6 Haziran'da merkezi olarak uygulandı. LGS sonuçları ise 30 Haziran'da öğrencilerin erişimine açıldı. Puanlarını öğrenen öğrenciler 5 Temmuz itibariyle istediği okulda eğitim görmek için tercihlerini yapmaya başladı. Tercih ekranında mavi renkle belirtilen komşu kayıt alanı bir hayli dikkat çekti. Peki Komşu kayıt alanı nedir? LGS tercihinde komşu kayıt alanı ne demek? İşte LGS komşu kayıt alanındaki okullar hangileri? Komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi? İşte ayrıntılar…

LGS TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

LGS tercih ekranı E-Okul üzerinden açılmıştır.

LGS TERCİH YAPMA EKRANI

LGS tercih robotunu kullanarak istediğiniz yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilirsiniz.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

LGS yerel yerleştirme tercih ekranında yer alan okullar iki farklı renge boyandı. Yeşil renk öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken mavi renk ise komşu kayıt alanını ifade etmektedir.

LGS TERCİHİNDE KOMŞU KAYIT ALANI NE DEMEK?

"Komşu kayıt alanı" öğrenci için ikamet adresine göre yer alan okulları belirtmektedir.

LGS tercihinde öğrencilerin ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmesi durumunda aynı okulu tercih eden "komşu kayıt alanındaki" öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecek.

LGS KOMŞU KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar şöyle;

Yeşil renk: "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtmektedir.

Mavi renk: "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtmektedir.

Kırmızı renk: "Diğer" öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtmektedir.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercihleri, 5- 16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercihte bulunulabilecekler. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler de toplam 20 okul tercih edebilecek. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.

LGS'YE GİREMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?

Liseye geçişte sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. Öğrenciler dilerse LGS ile bir liseye yerleşebilir dilerse de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabilir.

LGS puanıyla öğrenci alan okullar için her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih yapılabilmektedir. Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek.

Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilir. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmamaktadır. Kısaca LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilirsiniz.