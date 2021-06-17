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  3. Komşu tartışmasında kan aktı! Otopark meselesi yüzünden bıçaklanan Erkan Şahin hayatını kaybetti

Komşu tartışmasında kan aktı! Otopark meselesi yüzünden bıçaklanan Erkan Şahin hayatını kaybetti

Antalya Muratpaşa'da 31 yaşındaki Erkan Şahin ile 30 yaşındaki H.İ.D. otopark yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada bıçaklanan Şahin hayatını kaybederken, H.İ.D. 'nin ise çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Komşu tartışmasında kan aktı! Otopark meselesi yüzünden bıçaklanan Erkan Şahin hayatını kaybetti

Antalya'da çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Muratpaşa ilçesinde çıkan kavgada 31 yaşındaki Erkan Şahin hayatını kaybetti.

ASANSÖRE BİNMEYE ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI

Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı Çağlayan Mahallesi'nde otopark yüzünden çıkan olayda Erkan Şahin ile 30 yaşındaki H.İ.D. tartışmaya başladı. Sözlü tartışmada tansiyonun yükselmesi üzerine Şahin oturduğu apartmanın asansörüne binmek üzere arkasını dönerek ilerlemeye başladı. Bu sırada peşinden giden saldırgan H.İ.D. bıçağına sarıldı. Karın boşluğundan bıçaklanan Şahin kanlı içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşu tartışmasında kan aktı! Otopark meselesi yüzünden bıçaklanan Erkan Şahin hayatını kaybetti

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonrası Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. H.İ.D'nin birçok suçtan kaydının bulunduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Komşu tartışmasında kan aktı! Otopark meselesi yüzünden bıçaklanan Erkan Şahin hayatını kaybetti

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