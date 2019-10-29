Komşu ülkemizde ortalık kan gölüne döndü! Polis göstericilere ateş açtı

Irak'ta hükumet karşıtı protestolar tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Kerbela kentinde polis hükumet karşıtı göstericilere ateş açtı. 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor. Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı. Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, göstericilerin arasına karışan kişilerce özel ve kamuya ait 90 binanın yakıldığı ya da tahrip edildiği vurgulandı.

ÜLKEDEKİ YOKSULLUK VE YOLSUZLUĞU ELEŞTİRİYORLARDI

Irak'tan gelen son haberlere göre polis, ülkedeki yoksulluk ve yolsuzluğu eleştirmek için sokağa çıkan göstericilere ateş açtı. Olayda 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı.

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