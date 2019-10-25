Komşu yine karıştı! Protestocular sokağa döküldü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Protestocular, Irak’ta iki hafta aranın ardından yine gösterilere başladı. Gösterilerde, ölenlerin sayısının 12’ye çıktığı açıklandı. Yaklaşık bin kişiden oluşan grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmek girişiminde bulunmuş, polis de protestoculara biber gazı sıkarak müdahalede bulunarak havaya ateş açmıştı.

ŞU ANA KADAR TOPLAMDA 149 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 149 kişinin öldüğü bildirildi. Bağdat hükümeti, tansiyonu düşürmek için bir dizi reform paketi açıkladı. Reform paketinin açıklanmasının ardından iki haftalığına yatışan gösteriler, bugün tekrar şiddetlendi.