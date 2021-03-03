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Komşu'da 5.0 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Yunanistan'ın Larisa kentinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Komşu'da 5.0 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat  21.24'te Yunanistan'ın Larisa kentinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin 34.05 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

BİRİ 6.2, DİĞERİ 4.9 ŞİDDETİNDE 2 DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

AFAD verilerine göre deprem Larisa kentinde bugün saat 13.16'da 6,2 şiddetinde meydana gelmiş ve depremin derinliği 3.08 kilometre olarak duyurulmuştu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 13.16'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadesine yer verilirken Yunanistan'da, saat 14:45 sıralarında, merkez üssü Larisa olan 4.9 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmişti.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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