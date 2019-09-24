Komşuları evinde bıçaklanarak öldürülen engelli kadın için gözyaşı döktü

Antalya'da 10 yaşındaki oğlu ile yaşayan bedensel engelli 45 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Evde yapılan çalışmaların ardından son kez eve giren 10 yaşındaki çocuk; gözlük, şarj aleti ve saatini aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1771 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Sabah saatlerinde uyanan Y.B., odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Annesine seslenmesine rağmen cevap alamayan küçük çocuk, kapının kilidini kırıp odadan çıktı. Annesini salonda hareketsiz gören Y.B., hemen nine olarak bildiği Rabia Yörük'ün yanına gidip yardım etmesini istedi. Eve gelen komşular kadını kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri İnan Berrak'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İnan Berrak'ın göğsünden 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etti. Y.B., evde yapılan çalışmalar sırasında polis aracında bekletildi. Evdeki bazı eşyaların amca H.B. tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenilince amca telefonla eve çağrıldı. Otomobiliyle İnan Berrak'ın evine gelen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İnan Berrak'ın Isparta'da olduğu belirlenen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşini de gözaltına aldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İnan Berrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin evden alınmasının ardından Y.B., son kez eve girerek saat, şarj aleti ve gözlüğünü aldı. Cenazenin kaldırılışı sırasında İnan Berrak'ın yakınları gözyaşları döktü. Rabia Yörük ise, "Hem komşum hem gelinimdin, sana vuran eller kırılsın" diye gözyaşı döktü.

"Çocuk haber verdi"

Olay sırasında evde bulunan 10 yaşındaki Y.B.'nin yardım istediği komşusu (nine) Rabia Yörük, olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Çocuğun sabahın erken saatlerinde "Nene kapıyı aç bir şey diyeceğim" dediğini anlatan Yörük, "Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor" dedi. Ben hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. "Annen ölmüş" dedim. "Hemen ambulansı arayalım" dedi. Benim telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Çocuk uyandığında odasının kilitli olduğunu söyledi. "Demir bir çubuk ile kapının kilidini kırdım. Annemi yerde görünce evden kaçarak yardım istedim" dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA