Komşuların kömür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta komşular arasında kömür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan iki katlı binadaki komşular arasında "kömürümü kullandın" suçlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada H.D. (14) komşuları Gamze T. ve Ferhat Ç.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA