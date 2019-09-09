Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te komşular arasında otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından iki komşu arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgada 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız ve 27 yaşındaki Adem Yıldız yaşamlarını yitirirken, Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cengiz Demir ve Mehmet Korkmaz'ın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Hayatlarını kaybeden Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, delil topladı.

Silahlı kavgaya karışan Cevdet D. ve İbrahim D. olayın ardından firar etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA