Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden

GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Çevrede panik ve endişe yaratan çatışmanın ardından polis, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde önlem aldı.

Olay akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki aile arasında dün araç park yeri nedeni ile tartışma yaşandı. Aileler arasında bugün de aynı nedenle başlayan tartışma tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafın bir birine av tüfekleri ile ateş açması ile çatışma yaşandı. Mahallelinin korku ve endişe yaşadığı, dakikalarca süren çatışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güv enliğini sağlarken; sağlık ekipleri ise çatışmada yaralanan Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA