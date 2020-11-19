Komşularıyla tartıştı! Evin önüne ateş yakıp boğazına bıçak dayadı

Zonguldak'ta 35 yaşındaki Sevilay K. isimli bir kadın komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından binanın önünde ateş yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ateşi söndürmesinin ardından boğazına bıçak dayayan kadın, polis ekiplerine karşı direndi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen kadın polise teslim oldu.