Komşularıyla tartıştı! Evin önüne ateş yakıp boğazına bıçak dayadı
Zonguldak'ta 35 yaşındaki Sevilay K. isimli bir kadın komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından binanın önünde ateş yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ateşi söndürmesinin ardından boğazına bıçak dayayan kadın, polis ekiplerine karşı direndi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen kadın polise teslim oldu.
Sarı Mikrofon 'mavi tık' kurbanı oldu!
Yolun ortasında namaz kılan adam trafiği birbirine kattı!
Yüzük yüzünden az daha parmağından oluyordu!
Böyle festival görülmedi! İnek dışkılarını yüzlerine sürüp birbirlerine fırlattılar
19 Kasım 2020 Perşembe 14:15
Benzer Videolar