Komşusunu darp eden Halil Sezai'den olay sözler: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere!

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren hapishane sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.

Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, olay olacak açıklamalar yaptı.

İddiaya göre konserinde cezaevine girmesiyle ilgili sohbet başlatıp hayranlarıyla sohbet eden Sezai, olay hakkında "İtiraf edeyim hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…" dedi. Konsere gelen vatandaşların bu sözlerin ardından gülerek Sezai'yi alkışlaması da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

'İsyan' şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da 15 Eylül 2020'de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.

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