Komşusunu öldürdü, kalbini patatesle pişirip ailesine yedirdi!

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Chickasha şehrinde yaşamakta olan Andrea Lynn Blankenship (41) komşusu Lawrence Anderson (42) tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

İşlediği cinayetin ayrından Blankenship'in evinden ayrılan Anderson'un akrabasının yanına gittiği ifade edildi.

KALBİNİ PATATESLE PİŞİRİP AİLESİNE YEDİRDİ

Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'nun arama izninde Anderson'ın, bıçaklayarak öldürdüğü komşusunun kalbini kendi evine götürdüğü ve patates ile pişirip ailesine yedirdiği bilgisi verildi.

Blankenship’in cansız bedeni, Anderson'ın komşusunu öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine bulundu.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VARDI

Katil Anderson hakkında yerel medyada çıkan haberde 2017'de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve ocak ayında erkenden serbest bırakıldığı ifade edildi.

Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'nun yaptığı araştırmalara göre Anderson daha önce de 67 yaşındaki yaşlı bir adamı ve onun 4 yaşındaki torununu öldürmüş. Delsie Pye adlı kişiyi de iki gözünden bıçakladığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Blankenship’i öldürüp kalbini ailesine yediren katilin, Grady şehir hapishanesinde bulunduğu ve ‘uyuşturucu, aile içi şiddet’ gibi suçlardan da sabıka kaydığı olduğu bilgisi ortaya çıktı.