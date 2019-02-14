Komşusunu öldürdüğünü itiraf edip, tahliyesini istedi

KONYA'da, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Mevlüt Akbaş'ı (37) tornavidayla yaraladıktan sonra tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muammer Durgut'un (63), yargılanmasına başlandı. Komşusunu öldürdüğünü itiraf edip, tahliyesini isteyen Durgut, Akbaş'ın kendisini takip ettiğini ileri sürerek, "Eşim markete girdiği sırada maktulle tartışmaya başladık. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla birkaç kez ateş ettim. Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Maktul yere düştükten sonra da yumruk vurdum. Olayı bir anlık refleksle gerçekleştirdim" dedi.

Olay, 26 Ağustos 2018 tarihinde Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak'ta meydana geldi. Muammer Durgut, alışveriş için gittiği pazarda, olay tarihinden 1 ay önce apartman bahçesine malzeme konulması nedeniyle tartıştığı alt kat komşusu Mevlüt Akbaş ile karşılaştı. Durgut, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş'ı önce tornavidayla sırtından yaraladı ardından da kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla vurdu. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Akbaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Akbaş, 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Muammer Durgut, polisteki ifadesinde, "Yolumu kesti, beni takip ediyordu" dedi. Tabancanın ise babasından yadigar kaldığını ileri sürdü. Durgut, tutuklandı.

'BENİ TAKİP ETTİ'

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Muammer Durgut'un Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ölen Mevlüt Akbaş'ın eşi Çiğdem Akbaş ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada Muammer Durgut, Akbaş ile daha önceden aralarında husumet bulunduğunu ve kavga ettiklerini ileri sürdü. Durgut, "Eşimle pazarda alışveriş yaparken Mevlüt Akbaş bizi takip ediyordu. Eşim markete girdiği sırada maktulle tartışmaya başladık. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla birkaç kez ateş ettim. Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Maktul yere düştükten sonra da yumruk vurdum. Olayı bir anlık refleksle gerçekleştirdim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

DAHA ÖNCE DE KOMŞUSUNUN BACANAĞINI BIÇAKLAMIŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mevlüt Akbaş'ın bacanağı Samet A., kendisinin de daha önce sanık tarafından bıçakla yaralandığını anlatarak, "Olaydan yaklaşık bir ay önce sanıkla kavga ettim. Vücudumun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandım. Bu konuya ilişkin ayrıca bir dava açıldı. Halen devam ediyor "'diye konuştu. Olay günü silah sesini duyup evden çıktığını ve bacanağını sokak ortasında kanlar içinde bulunduğunu belirten Samet A., "'Muammer Durgut'un, öldürülen ile herhangi bir husumeti yoktu. Birlikte iş yaptılar" dedi.

'EŞİMLE ARASINDA HUSUMET YOKTU'

Duruşmada söz alan Çiğdem Akbaş ise, Muammer Durgut ile eşinin arasında bir husumet olmadığını iddia etti. Akbaş, "Sanık komşumuz olur. Eşim ile arasında bir husumet yoktu. Sanık, eşime kendi kendine mi düşman oldu bilmiyorum? Şikayetçiyim" diye konuştu.

İfadelerin ardından öldürülen Mevlüt Akbaş'ın eşinin avukatı, Mevlüt Akbaş'ın vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet yaralarının bulunduğunu, kaldırıldığı hastanenin epikriz raporunu hazırlayan doktorun da duruşmada dinlenmesini istedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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DHA